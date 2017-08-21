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Главная » Страна » Киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы за детское порно

Киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы за детское порно

Киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы за детское порно
Иллюстративное фото

Злоумышленник использовал свой личный компьютер, а контент хранил на жестких и лазерных дисках

21.08.17 274
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Работники Департамента киберполиции Нацполиции совместно с прокуратурой №1 Киева уличили 30-летнего киевлянина в распространении детской порнографии. Его преступная деятельность продолжалась около года. За это время он собрал большой архив запрещенного контента, который распространял через Интернет.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции.

Выяснилось,  что мужчина, имея навыки работы в Интернете и зная методы конспирации, распространял порнографические видеоролики с изображением детей разного возраста. Для этого злоумышленник использовал свой личный компьютер, а контент хранил на жестких и лазерных дисках.

В столичной квартире злоумышленника полицейские провели обыск. В его доме обнаружен компьютер, который использовался для распространения запрещенного контента, а также большое количество жестких дисков и других носителей информации, на которых хранились видеофайлы порнографического содержания. Сейчас техника и диски изъяты и направлены в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз.

Киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, контрразведчика СБУ, который крышевал порнобизнес, взяли под стражу.

 

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