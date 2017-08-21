Киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы за детское порно

Работники Департамента киберполиции Нацполиции совместно с прокуратурой №1 Киева уличили 30-летнего киевлянина в распространении детской порнографии. Его преступная деятельность продолжалась около года. За это время он собрал большой архив запрещенного контента, который распространял через Интернет.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции.

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Выяснилось, что мужчина, имея навыки работы в Интернете и зная методы конспирации, распространял порнографические видеоролики с изображением детей разного возраста. Для этого злоумышленник использовал свой личный компьютер, а контент хранил на жестких и лазерных дисках.

В столичной квартире злоумышленника полицейские провели обыск. В его доме обнаружен компьютер, который использовался для распространения запрещенного контента, а также большое количество жестких дисков и других носителей информации, на которых хранились видеофайлы порнографического содержания. Сейчас техника и диски изъяты и направлены в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз.

Киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, контрразведчика СБУ, который крышевал порнобизнес, взяли под стражу.