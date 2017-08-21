Uber устроил два ДТП подряд в Киеве

В столице произошли две аварии, непосредственное участие в которых приняли таксисты Uber.

Об этом сообщает 44.ua.

Первый инцидент произошел на Большой Кольцевой. Автомобиль Opel врезался в маршрутку. Протаранив транспортное средство, такси отлетело к остановке, в которую оно также врезалось. В результате ДТП госпитализировали таксиста, его пассажира и одного пассажира маршрутки.

Чуть позже ДТП также произошло на Большой Кольцевой. На этот раз отметился автомобиль Skoda. Он также врезался в маршрутку. На этот раз обошлось без пострадавших.

Напомним, БРДМ протаранил троллейбус в Тернополе.