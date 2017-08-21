Метисс: В Украине нелегко сделать демократию

Глава Пентагона Джеймс Меттис во время визита в Киев намерен подчеркнуть приверженность США стратегическому партнерству с Украиной.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона, на которую ссылаются мировые СМИ.

"В Украину я еду, чтобы отметить День Независимости, чтобы убедиться, что они знают, что мы осознаем ценности и то, что они пытаются собрать из истории, которая была у них в прошлом. Нелегко сделать демократию. Нелегко создать суверенное государство, особенно сейчас, когда Россия нарушает территориальную целостность", - отметил Меттис.

Он намерен посетить парад в День Независимости и провести встречи с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком, чтобы "подчеркнуть приверженность стратегическому партнерству и поддержке суверенитета и территориальной целостности, а также подчеркнуть поддержку США в сфере обучения, снаряжения и консультирования для усиления потенциала их сил", - говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, граница Украины переходит на усиленный режим охраны.