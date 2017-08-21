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Ситуация в Донбассе

Геращенко пообещала решить вопрос со школьным автобусом для Авдеевки

Геращенко пообещала решить вопрос со школьным автобусом для Авдеевки
Фото: Сергей Горошко

Первый вице-спикер отметила, что на ремонты школ и садиков выделено 3,5 миллиона гривен

21.08.17 26
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Пять школ готовы к началу учебного года в прифронтовой Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщила первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

Она напомнила, что до начала боевых действий в Авдеевке работало семь школ, где обучалось более 2700 детей, и семь детсадов для 1300 детей, а теперь в городе осталось пять школ и четыре садика.

Первый вице-спикер отметила, что на ремонты школ и садиков выделено 3,5 миллиона гривен, везде заменены окна, ремонтируют санузлы, завезены новые доски и парты.

Она пообещала в ближайшее время решить вопрос со школьным автобусом, который нужен нескольким местным школам, где учатся дети из наиболее пострадавшего района Старой Авдеевки

Напомним, Киев выделил около двух миллиардов на подготовку к учебному году.

 

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