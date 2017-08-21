В столице зафиксирована первая в этом году смерть от лептоспироза

Больной сначала занимался самолечением, на седьмой день обратился в больницу, но было слишком поздно

Временно исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак рассказал, что в столице зафиксирован первая в 2017 году смерть от заболевания лептоспирозом.

В эфире телеканала "112 Украина" Чумак заявил, что больной сначала занимался самолечением, а на седьмой день только обратился в больницу. Был доставлен в реанимацию, но это было слишком поздно.

Всего с начала года в Киеве зарегистрировано восемь случаев заболевания лептоспирозом.

По словам врача, проявлениями инфекционного заболевания является высокая температура, насморк, затем поражаются почки, печень, сердечно-сосудистая система. Основной путь передачи болезни - элементарный и контактный.

"Резервуаром" в природе этого возбудителя могут быть грызуны, домашние животные, лисы. Лептоспиры выделяются с мочой, попадают на наши продукты, воду, - люди могут заболеть при купании или при употреблении такой пищи", - добавил он.

Напомним, в Украине каждый год регистрируется до 14 тысяч новых случаев заражения гепатитами.