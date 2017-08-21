В Украине закупались некачественные протезы для бойцов АТО, - СБУ

По мнению экспертов, завезенная из РФ продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества

Украинские силовики перекрыли канал поставок из России некачественных комплектующих для протезирования, в том числе бойцов АТО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что частная структура с 2014 года закупает у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования. Выяснилось, что завезенная из РФ продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества.

Дельцы реализовывали комплектующие нескольким госструктурам, которые специализируются на изготовлении протезов. По заключению экспертов, использование некачественных комплектующих могло создать угрозу здоровью пациентов, большинство из которых являются участниками антитеррористической операции.

Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика правоохранители изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, которые изготовлены из некачественных комплектующих.

Также обнаружились черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки из банковских счетов и другие документальные материалы, доказывающие сознательную закупку и реализацию дельцами несоответствующей продукции для протезирования.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, в столице зафиксирована первая в этом году смерть от лептоспироза.