Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Украине закупались некачественные протезы для бойцов АТО, - СБУ

В Украине закупались некачественные протезы для бойцов АТО, - СБУ

В Украине закупались некачественные протезы для бойцов АТО, - СБУ
Фото: ssu.gov.ua

По мнению экспертов, завезенная из РФ продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества

21.08.17 26
000

Украинские силовики перекрыли канал поставок из России некачественных комплектующих для протезирования, в том числе бойцов АТО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что частная структура с 2014 года закупает у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования. Выяснилось, что завезенная из РФ продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества.

Дельцы реализовывали комплектующие нескольким госструктурам, которые специализируются на изготовлении протезов. По заключению экспертов, использование некачественных комплектующих могло создать угрозу здоровью пациентов, большинство из которых являются участниками антитеррористической операции.

Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика правоохранители изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, которые изготовлены из некачественных комплектующих.

Также обнаружились черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки из банковских счетов и другие документальные материалы, доказывающие сознательную закупку и реализацию дельцами несоответствующей продукции для протезирования.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, в столице зафиксирована первая в этом году смерть от лептоспироза.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В столице зафиксирована первая в этом году смерть от лептоспирозаКомандование АТО предлагало боевикам усиленный режим перемирияАТО: наибольшая активность противника фиксировалась на луганском направлении

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 3783
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 3969
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2286
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 2859
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2291
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2182
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 2893
  1. Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира 3924 / 4484
  2. Цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз 2870 / 3299
  3. Больше всего украинского картофеля купила Беларусь 2507 / 2864
  4. В Беларусь. Одна в лодке, не считая бобра 1798 / 1926
  5. Евреям пора уезжать из Испании, - раввин Барселоны 1442 / 1636
  6. Киевский бронетанковый завод усовершенствовал Т-72А 1352 / 1537
  7. В Запорожье представили первый украинский вертолет "Надія" 1255 / 1754
  1. Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира 29 / 4484
  2. Живи сто лет. Еда и напитки, продлевающие жизнь 15 / 1594
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 8 / 1316
  4. Больше всего украинского картофеля купила Беларусь 6 / 2864
  5. Цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз 6 / 3299
  6. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 6 / 6362
  7. В Беларусь. Одна в лодке, не считая бобра 5 / 1926
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.