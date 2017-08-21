25 лет назад в Киеве стартовал I Всемирный форум украинцев

Сейчас, по разным оценкам, за пределами Украины проживает от 15 до 20 млн украинцев

25 лет назад в Киеве начал свою работу I Всемирный форум украинцев

Форум проходил в дни празднования первой годовщины провозглашения независимости Украины с 21 по 24 августа 1992 года.



В те дни в Киев съехалось почти 5 тыс. представителей украинской диаспоры, напоминает "Укринформ".

Собрание имело торжественный и праздничный характер. Ведь его делегаты были полны больших надежд - Украина получила независимость, а у украинцев, после нескольких веков порабощения, появилась возможность строить собственное государство.

Во время Форума был создан Украинский Всемирный Координационный Совет - организация, которая осуществляет государственную политику в отношении зарубежного украинства.

С момента создания организации состоялось уже 6 Форумов - в 1992, 1997 и 2001, 2006, 2011 и 2016 гг. На последнем, VI Всемирном форуме украинцев, который состоялся 20-21 августа 2016 года, в Киеве собрались более 300 делегаций из 35 стран мира. В течение двух дней они обсуждали пути решения проблем, стоящие перед украинской диаспорой.

Сейчас, по разным оценкам, за пределами Украины проживает от 15 до 20 млн украинцев. В течение многих лет Украинская диаспора помогала Украине.

И сегодня мировое украинство снова мобилизировалось на помощь воюющей Украине.