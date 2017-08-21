Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » 21 августа 1991 года в Москве закончился трехдневный Августовский путч

21 августа 1991 года в Москве закончился трехдневный Августовский путч

21 августа 1991 года в Москве закончился трехдневный Августовский путч
Организаторы Августовского путча / Фото из открытых источников

Это стало толчком для окончательного распада Советского Союза

21.08.17 51
000

В этот день в 1991 году в Москве закончился трехдневный Августовский путч, что стало толчком для окончательного распада Советского Союза.

Как известно, к началу августа 1991 года СССР был на грани развала, поэтому президент Михаил Горбачев торжественно объявил о согласовании текста и сроков подписания нового Союзного договора бывшими союзными республиками, напоминает "Укринформ".

Эта идея (так же, как и политическая фигура самого Горбачева) многим партноменклатурщикам откровенно не нравилась. Именно поэтому, воспользовавшись летним отдыхом Михаила Горбачева в его крымской резиденции в Форосе, высшие руководители СССР - вице-президент Янаев, премьер-министр СССР Павлов, председатель КГБ Крючков, министр внутренних дел Пуго и министр обороны Язов, создав антиконституционный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) и объявив об устранении Горбачева от власти, 19 августа 1991 года предприняли попытку установления в стране военно-диктаторского режима.  

Но никто из них не рассчитывал на массовое сопротивление москвичей, сплотившихся вокруг "Белого дома" - резиденции российского президента - и Бориса Ельцина лично.  

Введенные в Москву войска тоже, в конце концов, перешли на сторону народа (правда, в столкновениях с войсками погибли три человека). При таких условиях инициаторы путча обнаружили полную неспособность управлять ситуацией, и инициатива перешла на сторону Ельцина и его сторонников.  

21 августа с мятежом было покончено, Горбачева привезли самолетом в Москву, но реальной власти у него уже не осталось. Эти события имели большой резонанс в Украине.

Путч для руководства республики стал полной неожиданностью, тем более было непонятно, чем он закончится и к чему приведет. В день провозглашения "чрезвычайного положения", 19 августа, в Киеве срочно созвали заседание Президиума Верховной Рады.

Откровенного осуждения переворота не прозвучало, но было принято заявление, в котором отмечалось, что на территории Украины положение остается стабильным, никаких оснований для введения чрезвычайного положения нет, и здесь продолжают действовать Конституция СССР и УССР и законно избранные органы власти и управления.  

Давление со стороны генералитета не дало желаемых результатов. 21 августа победа демократических проельцинских сил в Москве стала очевидной, и в 22.00 Леонид Кравчук выступил по радио и телевидению с речью о провале путча - попытка реванша старой партийно-государственной номенклатуры с последующим консервированием СССР оказалась неудачной.  

В Киеве в этот день на площади Октябрьской Революции (ныне Майдан Незалежности) состоялся многолюдный митинг. Вследствие этих событий руководство КПУ оказалось в состоянии полной деморализации, тогда как проводники национально-демократических сил справедливо решили, что лучшего случая для провозглашения независимости Украины может и не быть.  

24 августа на внеочередной сессии Верховной Рады был принят Акт провозглашения независимости Украины.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Лутковская просит ГПУ расследовать преступления советской карательной психиатрии18 августа 1941 года началась депортация этнических немцев из Крыма на Урал, в Сибирь и Казахстан18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 3985
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 4241
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2317
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 2907
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2357
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2241
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 2960
  1. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 4273 / 6675
  2. Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира 4020 / 4589
  3. Цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз 2919 / 3344
  4. Больше всего украинского картофеля купила Беларусь 2523 / 2880
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2425 / 2701
  6. На детективов НАБУ готовились покушения, – Сытник 1856 / 2161
  7. В Беларусь. Одна в лодке, не считая бобра 1852 / 1971
  1. Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира 30 / 4589
  2. Живи сто лет. Еда и напитки, продлевающие жизнь 15 / 1631
  3. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2701
  4. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 8 / 1572
  5. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 6 / 6675
  6. Больше всего украинского картофеля купила Беларусь 6 / 2880
  7. Цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз 6 / 3344
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.