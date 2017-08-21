21 августа 1991 года в Москве закончился трехдневный Августовский путч

В этот день в 1991 году в Москве закончился трехдневный Августовский путч, что стало толчком для окончательного распада Советского Союза.

Как известно, к началу августа 1991 года СССР был на грани развала, поэтому президент Михаил Горбачев торжественно объявил о согласовании текста и сроков подписания нового Союзного договора бывшими союзными республиками, напоминает "Укринформ".



Эта идея (так же, как и политическая фигура самого Горбачева) многим партноменклатурщикам откровенно не нравилась. Именно поэтому, воспользовавшись летним отдыхом Михаила Горбачева в его крымской резиденции в Форосе, высшие руководители СССР - вице-президент Янаев, премьер-министр СССР Павлов, председатель КГБ Крючков, министр внутренних дел Пуго и министр обороны Язов, создав антиконституционный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) и объявив об устранении Горбачева от власти, 19 августа 1991 года предприняли попытку установления в стране военно-диктаторского режима.

Но никто из них не рассчитывал на массовое сопротивление москвичей, сплотившихся вокруг "Белого дома" - резиденции российского президента - и Бориса Ельцина лично.

Введенные в Москву войска тоже, в конце концов, перешли на сторону народа (правда, в столкновениях с войсками погибли три человека). При таких условиях инициаторы путча обнаружили полную неспособность управлять ситуацией, и инициатива перешла на сторону Ельцина и его сторонников.

21 августа с мятежом было покончено, Горбачева привезли самолетом в Москву, но реальной власти у него уже не осталось. Эти события имели большой резонанс в Украине.

Путч для руководства республики стал полной неожиданностью, тем более было непонятно, чем он закончится и к чему приведет. В день провозглашения "чрезвычайного положения", 19 августа, в Киеве срочно созвали заседание Президиума Верховной Рады.

Откровенного осуждения переворота не прозвучало, но было принято заявление, в котором отмечалось, что на территории Украины положение остается стабильным, никаких оснований для введения чрезвычайного положения нет, и здесь продолжают действовать Конституция СССР и УССР и законно избранные органы власти и управления.

Давление со стороны генералитета не дало желаемых результатов. 21 августа победа демократических проельцинских сил в Москве стала очевидной, и в 22.00 Леонид Кравчук выступил по радио и телевидению с речью о провале путча - попытка реванша старой партийно-государственной номенклатуры с последующим консервированием СССР оказалась неудачной.

В Киеве в этот день на площади Октябрьской Революции (ныне Майдан Незалежности) состоялся многолюдный митинг. Вследствие этих событий руководство КПУ оказалось в состоянии полной деморализации, тогда как проводники национально-демократических сил справедливо решили, что лучшего случая для провозглашения независимости Украины может и не быть.

24 августа на внеочередной сессии Верховной Рады был принят Акт провозглашения независимости Украины.