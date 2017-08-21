Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом беглого бывшего президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько. Об этом сам Герасько сообщил в агентству Укринформ.

"Да, эта информация соответствует действительности", – сказал адвокат.

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Герасько является также адвокатом бывшего начальника департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексея Пукача, осужденного к пожизненному тюремному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. СМИ также сообщают, что Герасько являлся защитником бразильского боевика террористической организации "Донецкая народная республика" Рафаэля Лусварги.

Напомним, 6 июля Янукович в видеообращении заявил, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса в отношении него.

7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил государственного адвоката Виталия Мешечека для защиты Януковича.

17 августа Мешечек заявил самоотвод. Адвокат мотивировал отказ сложностью уголовного производства и отсутствием у него возможности качественно выполнять свои обязанности.

Суд удовлетворил отказ Мешечка от защиты Януковича по делу о государственной измене.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.