Россия может спровоцировать "горячую фазу войны", – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может спровоцировать "горячую фазу войны". Об этом он заявил в рамках выступления на церемонии открытия нового корпуса детской областной больницы в Кропивницком.

"Самое сложное уже позади. Но откатить ситуацию назад может горячая фаза войны, спровоцированная Россией и действиями политиков-популистов", – заявил Порошенко.

Найважче вже позаду. Але відкотити ситуацію назад може гаряча фаза війни, спровокована Росією і дії політиків-популістів. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 21 августа 2017 г.

Напомним, 20 августа боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов украинских позиций, все чаще используя при этом тяжелое вооружение.