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Главная » Страна » Осенью могут поменять весь состав НАПК, - замминистра юстиции

Осенью могут поменять весь состав НАПК, - замминистра юстиции

Осенью могут поменять весь состав НАПК, - замминистра юстиции
Глава НАПК Наталья Корчак / Фото из открытых источников

Минюст готов идти на контакт со всеми заинтересованными сторонами

21.08.17 518
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При условии, если народные депутаты примут законопроект, который предложило Министерство юстиции, то уже осенью состав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции полностью изменят на конкурсной основе.

Об этом в интервью "Главкому" рассказала первая замминистра юстиции, председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НАПК Наталья Севостьянова.

Она отметила, что Минюст готов идти на контакт со всеми заинтересованными сторонами, чтобы улучшить разработанный ведомством закон. Для этого его сначала обсудят в профильном комитете.

"Перед тем, как попасть в зал, проект должен пройти через профильный комитет. Он для нас - первая платформа. Мы участвуем в заседаниях, готовы обосновывать свою позицию. И мы имеем там поддержку, потому что комитет также недоволен работой НАПК, неоднократно вызывал представителей агентства, но так и не услышал от них ответа, почему все не так работает. Мы не говорим, что единственный правильный выход из этой ситуации - наш законопроект. Если в парламенте будет желание его дополнить, изменить, то мы только "за". Главное - результат ", - подчеркнула Севостьянова.

Если в Верховной Раде таки поддержат законопроект, то осенью проведут соответствующий конкурсный отбор и полностью обновят состав НАПК.

"В разных проектах есть разные предложения. Наш предлагает сохранить действующую комиссию, чтобы оперативно провести отбор. Мы даже ставим срок - не более двух месяцев. За это время комиссия должна заполнить эти должности. В других проектах предлагаются определенные изменения в комиссию: кого-то вывести, кого ввести ", - сказала заместитель министра.

Напомним, Кабмин отправил в отставку замглавы НАПК Руслана Радецкого.

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