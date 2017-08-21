В Украине создадут новые базы подготовки Сил спецопераций

В Украине будут созданы новые базы по подготовке Сил спецопераций. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Силы спецопераций являются символом нашего сотрудничества с нашими партнерами по НАТО. Создаются специальные базы, мы договорились, что и в Кропивницком будут построены объекты, которые улучшат уровень подготовки наших спецназовцев", – сказал президент во время рабочей поездки в Кировоградскую область.

По его словам, в условиях агрессии РФ в Украине указом президента были созданы Силы спецопераций.

"И очень важно, что основу этих сил составляют герои, военнослужащие, в том числе 3-го полка спецназа, который стал символом Кропивницкого. И в самые трудные моменты военной агрессии – это и оборона Донецкого аэропорта…, и обеспечение выхода наших сил в Дебальцево, и операций в Луганске, и много-много операций, о которых я не могу сейчас рассказать", – сказал он.

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Напомним, министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявил об увеличении финансового ресурса Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Он также добавил, что Министерство обороны получило 4 миллиарда гривен дополнительного финансирования, которые будут направлены на новейшее вооружение и оснащение, а также на строительство жилья для военнослужащих-контрактников.