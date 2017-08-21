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Инфографика Прогноз погоды на неделю

<span class="label red">Инфографика</span> Прогноз погоды на неделю
Лето / Фото: telegraf.com.ua

Резкое похолодание сменится жарой

21.08.17 52
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В начале текущей недели в Украине ожидается резкое похолодание, которое к выходным сменится жаркой погодой. 

Об этом свидетельствует прогноз погоды от УНИАН.

В понедельник на западе пройдут дожди и похолодает. На востоке до +34°. В центре столбик термометра поднимется до +35°, на севере до +31°. На юге – до +34°.

Прогноз на 21 августа

 

Во вторник, 22 августа, в Украине местами пройдут дожди. Практически во всех регионах похолодает, жарко будет только на юге и востоке - до +34°, в остальных регионах Украины +19°...+26°.

Прогноз на 22 августа

 

В среду, 23 августа, в Украине пройдут дожди. Днем на востоке до +31°.

Прогноз на 23 августа

 

В четверг практически без осадков. Ночью по стране +10°...+13°, днем на юге до +27°.

Прогноз на 24 августа

 

В пятницу ясно и без осадков. На юге и западе потеплеет до +30°, в остальных регионах +27°...+29°.

Прогноз на 25 августа

 

26 и 27 августа без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черниговской области - до +12°, на остальной территории +13°…+18°. Днем температура по стране +26°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +9°, днем в Украине +23°...+32°.

Прогноз на 26 августа

 

Прогноз на 27 августа

 

Народный прогноз

21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь.

22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями— к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме.

23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень.

24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле — к дождю. Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная.

25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях — это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.

26 августа - Максимов день. Лето зиму строит: зимнее тепло — летний холод, зимой вьюги — летом ненастье, зима снежная — лето дождливое, зима морозная — лето жаркое.

27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в сад— сухая осень в лес.

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