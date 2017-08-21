Россия продолжает "окультуривать" украинскую молодежь

При содействии Российского центра науки и культуры к оккупантам поехали наши художники

16 августа из Киева в российский Великий Новгород прибыла группа молодых украинских художников – участников международного творческого проекта "Три Софии: София Киевская, София Новгородская, София Полоцкая".

Об этом сообщает Российский центр науки и культуры в Киеве.

Проект реализуется Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ при поддержке Россотрудничества, Министерства информации Белоруссии, Украинского фонда культуры и приурочен к 1030-летию Крещения Руси.

Вместе со своими коллегами - молодыми живописцами из Белоруссии и России – украинцы примут участие в пленэрах, творческих встречах, дискуссиях. Итоговая выставка будет развёрнута 2 сентября в Софийском соборе в Полоцке и станет одним из главных событий празднований 1155-летия этого древнего белорусского города и 500-летия белорусского книгопечатания.

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На встрече с участниками проекта, прошедшей недавно в Российском центре науки и культуры в Киеве, руководитель представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьёв сказал: "Три Софии" - часть большой международной гуманитарной акции "Минская инициатива", в рамках которой в нынешнем году уже прошли презентации альманаха молодых поэтов России, Украины и Белоруссии "Terra poetica", состоялись семинары и творческие дискуссии "Особый театр для особого зрителя", объединившие режиссёров, драматургов, педагогов и психологов из трёх стран с целью создания новых кукольных спектаклей для детей, страдающих врождёнными заболеваниями".

Одним из самых ярких событий в почти трёхлетней истории "Минской инициативы", по мнению Воробьёва, стал прошедший в июне этого года в Кишинёве фестиваль "Время больших ожиданий", в котором приняли участие талантливые молодые прозаики, поэты, драматурги и переводчики из Беларуси, Молдовы, Украины и России.