Украина занимает 18-е место в рейтинге стран с наихудшим доступом гражданского населения к гуманитарной помощи. Об этом говорится в отчете международной бесприбыльной организации ACAPS по состоянию на август 2017 года, передает УНИАН.

Причиной стало установление боевиками своих правил доступа к гуманитарной помощи.

Люди, живущие в милитаризованой зоне, не имеют постоянного доступа к помощи, отмечают в ACAPS.

Три первых места в данном антирейтинге занимают Афганистан, Бурунди и Центральноафриканская республика.

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Красным цветом выделены страны с наихудшим уровнем доступа к гуманитарной помощи

Инфографика: ACAPS

Напомним, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, примерно четверти жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины не хватает продуктов питания.

Согласно полученным данным, 800 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 тыс. из них остро нуждаются в продовольствии.

Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.