У экс-начальника Налоговой в Киеве изъяли 90 кг золота, – Матиос

Правоохранители изъяли 90 кг золота у бывшего начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Олега Низенко. Об этом сказал в интервью Цензор.нет заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Уникальный человек. Умудрялся покупать в день 92 килограмма золота, находясь на должности руководителя налоговой милиции города Киева. Когда ребята изымали у него документы, они просто застыли. Девяносто килограмм золота, которое куплено за деньги в украинском банке", – сказал он.

Матиос отметил, что Низенко на данный момент скрывается в Хорватии.

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Главный военный прокурор также сообщил, что из 46 экс-руководителей налоговых органов, которые подозреваются в нанесении убытков 96 млрд грн, трое уже заключили со следствием соглашения о признании вины и осуждены.