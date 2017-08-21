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Фото ГФС проводит обыски на 27 спиртовых заводах

<span class="label red">Фото</span> ГФС проводит обыски на 27 спиртовых заводах
Фото: Facebook / Сергей Билан

Следственные действия проводят 260 сотрудников налоговой милиции в 11 областях

21.08.17 32
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Государственная фискальная служба Украины проводит обыски на производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан на своей странице в Facebook.

Следственные действия проводят 260 сотрудников налоговой милиции в 11 областях – Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

Билан уточнил, что заводы не входят в состав Укрспирта, а являются самостоятельными государственными предприятиями.

"Продолжаем масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В ходе обысков, которые начались сегодня утром, уже обнаружено и изъято тысячу тонн неучтенного спирта. И это только несколько заводов", – рассказал чиновник.

Он заявил, что решение о проведении обысков приняли после получения информации о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов.

"К тому же факты неучтенного производства спирта на мощностях легальных спиртовых заводов Украины подтвердились в ходе предыдущих этапов спецоперации", – добавил Билан.

Он подчеркнул, что обыски проводятся на основании постановления суда в рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 и ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

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