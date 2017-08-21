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Главная » Страна » В Минздраве уверяют, что роды останутся бесплатными

В Минздраве уверяют, что роды останутся бесплатными

В Минздраве уверяют, что роды останутся бесплатными
Фото из открытых источников

Платить придется только за дополнительные услуги

21.08.17 19
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Роды и наблюдение за беременностью останутся бесплатными в 2019 году и в дальнейшем. Государство будет оплачивать полную стоимость этих услуг. Об этом ТСН.uа сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве отметили, что медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц, и напомнили текст последней редакции законопроекта №6327.

"В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины, необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием медицинской помощи в связи с беременностью и родами", - говорится в тексте документа.

При этом медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, которые предоставляются украинцам. В частности, специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения начнут с 2019 года получать от государства оплату за конкретно предоставленные услуги конкретному пациенту.

"Вместе с тем, с 2018 года отдельные услуги будут оплачиваться из государственного бюджета в рамках пилотных проектов. Одним из первых таких "пилотов" должна стать оплата стоимости родов напрямую родильным домам от Национальной службы здоровья по единым для всей страны тарифам", - подчеркнули в Минздраве.

В то же время роженицы, которые пожелают получить дополнительные услуги, например, иметь отдельную палату в роддоме и прочее, скорее всего, будут оплачивать их самостоятельно. Эти детали пока еще не определены четко, ведь процедура реформирования до сих пор не завершена.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Украине через два года - в 2019-м - планируют ввести плату за прием родов.

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