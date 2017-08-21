Двое диверсантов "ЛНР", планировавших теракты на Днепропетровщине, получили по 6 лет тюрьмы

Злоумышленники собирались в 2014 году подорвать поезд с военной техникой

Апелляционный суд Днепропетровской области по материалам СБУ приговорил к шести годам лишения свободы двух мужчин, которые по заданию кураторов из террористической организации "ЛНР" планировали теракты на территории области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики задержали диверсантов в июне 2014 года.

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"Оперативники спецслужбы "взяли" двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в Днепре железнодорожной колеи, по которой должен был проехать поезд с военной техникой", - сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что один из диверсантов находился в незаконном вооруженном формировании "Луганское народное ополчение", главарем которого был известный террорист Мозговой. От него боевик получил задание приехать в родную Днепропетровскую область, подобрать сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации в регионе.

Суд признал диверсантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и приговорил к шести годам лишения свободы. Приговор вступил в силу.