Киевский метрополитен сообщил график работы на День Независимости

24 августа на вход и выход будут закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (выход на улицу Институтскую). Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.

Станции закроют от начала работы и до окончания мероприятий ко Дню Независимости.

"Другие выходы и пересадка будут работать без изменений", - говорится в сообщении.

Кроме того, 24 августа на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" (Украина) - "Маритиму" (Португалия), в связи с чем с 18:45 до 19:45 станция "Олимпийская" не будет работать на вход и выход.

Также в это же время на вход будет закрыта станцию "Площадь Льва Толстого", а на выход - "Дворец спорта".