Сурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон

Помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи в Минске со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером заявил, что нынешняя ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию", - отметил Сурков.

В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении совместной работы.

"Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее", - сказал помощник президента РФ.

Напомним, 21 августа в Минске состоялась первая встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.