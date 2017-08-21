Следить за порядком в День Независимости будут 15 тыс. правоохранителей

Во время праздника в Киеве будут дежурить 4,5 тыс. полицейских и нацгвардейцев

В День Независимости в Украине 15 тыс. правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.

В понедельник под председательством Кириленко состоялось заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 26-й годовщины независимости Украины, в ходе которого представители министерств и ведомств, вовлеченных в организационные мероприятия, доложили о состоянии дел.

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"По информации МВД, в праздничные дни в Украине будут дежурить 15 тыс. правоохранителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в Киеве охранять порядок во время праздника будут 4,5 тыс. представителей Национальной полиции и Национальной гвардии.