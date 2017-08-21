Украинскому журналисту Роман Сущенко, незаконно задержанный в Москве, разрешили встретиться с женою и дочерью в следственном изоляторе Лефортово. Об этом сообщил адвокат политзаключенного Марк Фейгин в Facebook.

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"Сегодня у моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко в Лефортово на свидании побывали жена и дочь", – отметил Фейгин.

Фото: facebook.com/mark.feygin

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.