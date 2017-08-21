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Главная » Страна » Оккупанты хотят сделать часть Севастополя селом

Оккупанты хотят сделать часть Севастополя селом

Оккупанты хотят сделать часть Севастополя селом
Фото из открытых источников

Российский премьер уже поддержал эту идею

21.08.17 86
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Крыму оккупационные власти предлагают признать часть населенных пунктов и земель Севастополя сельской местностью. Такое предложение и.о. главы оккупационного "правительства города" Дмитрий Овсянников направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву, сообщает Крым.Реалии.

Медведев уже поддержал предложение. Российский премьер поручил "учесть специфику Севастополя, имея в виду его уникальное положение, для подключения региона к госпрограммам в области сельского хозяйства".

По мнению Овсянникова, это позволит дополнительно реализовать ряд социальных программ, в том числе "Земский доктор", а также предоставить более широкий спектр мер поддержки сельхозпроизводителям.

Напомним, в оккупированном Крыму наладили бизнес по получению на материковой части Украины биометрических паспортов для безвизового въезда в Евросоюз.

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