Американская компания XCoal Energy and Resources отправила в Украину первую партию угля весом в 62 тонны. Об этом сообщает Голос Америки в Twitter.
Участие в церемонии отправки угля в морском порту Балтимор приняли посол Украины в США Валерий Чалый, заместитель Министра торговли США Исраэль Эрнандес, помощник Министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании XCoal.
"Мы не рассматриваем это соглашение как политический проект. Для нас это клиент, который нуждается в угле", - заявил представитель компании XCoal Тед О'Брайан.
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Напомним, отправка угля в Украину проходит в рамках соглашения между украинской государственной компанией "Центрэнерго" и американской компанией XCoal Energy and Resources, как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита Президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон.