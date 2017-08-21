Порошенко назначил нового руководителя СБУ в Донбассе

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Александра Куця начальником главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится на сайте главы государства.
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"Назначить Куця Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в тексте указа.
Другим указом Порошенко уволил Куця с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.