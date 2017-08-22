Нужно продолжать дипломатическое давление на РФ, – глава Пентагона

Речь идет о немедленном прекращении огня в Донбассе, отводе тяжелого оружия и беспрепятственном доступе наблюдателей ОБСЕ

Международному сообществу необходимо продолжать оказывать дипломатическое давление на РФ, чтобы принудить ее к выполнению Минских соглашений. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Укринформ.

"Как и во многих других регионах мира, я поддерживаю дипломатические усилия, направленные на то, чтобы сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и Украиной и продолжать давить на Россию относительно минских обязательств", - сказал Мэттис.

Он добавил, что речь идет о немедленном прекращении огня, отводе тяжелого оружия и беспрепятственном доступе в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, на этой неделе Джеймс Мэттис и спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер посетят Киев.