Был полностью демонтирован торговый ряд, расположенный на стороне при выходе со станции

В Киеве в ночь на 22 августа у выхода со станции метро "Политехнический институт" снесли целый ряд МАФов. Об этом сообщает 112.ua.

Был полностью демонтирован торговый ряд, расположенный на стороне при выходе со станции (в Политехническом переулке). При этом МАФы, расположенные через дорогу, остались невредимыми.

По словам владельцев киосков, снос начался около 2:00-3:00 ночи. Говорят, никаких предупреждений не получали.

Сейчас продавцы собирают уцелевший товар.

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Снесенные МАФы



















Фото: 112.ua

Напомним, 4 декабря 2016 года возле станции метро "Политехнический институт" коммунальщики уже сносили 15 МАФов. Тогда под демонтаж попали преимущественно киоски, которые стояли напротив выхода со станции.