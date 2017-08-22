Первый президент Украины объяснил, почему наша страна отрывается от России

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук считает, что Украина отрывается от России, потому что там нет никакой перспективы. Об этом он сказал журналистам, передает УНИАН.

"Мы постепенно откалываемся, отрываемся от России. Я думаю, это важно, потому что там у нас перспективы нет никакой", – заявил Кравчук.

При этом, по его убеждению, все больше людей начинают это понимать.

Также Кравчук пожелал, чтобы украинцы ценили праздник государственной независимости, который будет отмечаться 24 августа.

"Потому что это самый первый, самый большой национальный праздник Украины... Есть проблемы, очень много. И жизнь, и коррупция, и национальные проблемы, бедность – все это есть, но если присмотреться без таких наслоений, то мы видим, как мы меняемся", – сказал Кравчук.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя свой визит в Украину на День независимости, заявил, что в нашей стране нелегко сделать демократию.