Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В бюджет на 2018 год заложат увеличение зарплат учителям на 25%, – Кабмин

В бюджет на 2018 год заложат увеличение зарплат учителям на 25%, – Кабмин

В бюджет на 2018 год заложат увеличение зарплат учителям на 25%, – Кабмин
Фото: sunrise-r9.org

Правительство начинает программы модернизации образования

22.08.17 35
000

В бюджете на 2018 год будет заложено увеличение зарплат учителям на 25%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время проверки работы Центра предоставления админуслуг в Киеве, передает Правительственный портал.

"Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплаты украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение – в рамках 25%. Это то, за что мы должны бороться", – сказал Гройсман.

Кроме того, по словам Гройсмана, Кабинет министров начинает программы модернизации образования.

Также Гройсман прокомментировал инициативу Министерства финансов Украины относительно уменьшения количества студентов, которые имеют право на получение стипендий.

"Никто ничего не будет уменьшать. Политику в образовании формирует Министерство образования и науки Украины. Я заинтересован в том, чтобы мы платили стипендии студентам, имеющим успехи в учебе. Украине нужны молодые образованные люди. Мы будем инвестировать в образование, и я это подчеркиваю. Это один из важнейших приоритетов работы правительства", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году – до 15%.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Решение по триместрам в школах должно приниматься на местах, - МОНЗатраты на энергетику к 2035 году планируется снизить в два раза, - ГройсманЗарплаты украинским чиновникам повысят за счет Брюсселя

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4728
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5395
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2437
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3019
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2533
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2451
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3253
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 15979 / 17585
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 10177 / 11283
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 7272 / 7972
  4. Названа самая непопулярная среди туристов страна мира 4087 / 4576
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2551 / 2835
  6. Сурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон 2406 / 2676
  7. В США наблюдают за полным солнечным затмением 2399 / 2694
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 37 / 17585
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 36 / 11283
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 14 / 7972
  4. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 11 / 2480
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2835
  6. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 7 / 4728
  7. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 7 / 5395
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.