В бюджет на 2018 год заложат увеличение зарплат учителям на 25%, – Кабмин

В бюджете на 2018 год будет заложено увеличение зарплат учителям на 25%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время проверки работы Центра предоставления админуслуг в Киеве, передает Правительственный портал.

"Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплаты украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение – в рамках 25%. Это то, за что мы должны бороться", – сказал Гройсман.

Кроме того, по словам Гройсмана, Кабинет министров начинает программы модернизации образования.

Также Гройсман прокомментировал инициативу Министерства финансов Украины относительно уменьшения количества студентов, которые имеют право на получение стипендий.

"Никто ничего не будет уменьшать. Политику в образовании формирует Министерство образования и науки Украины. Я заинтересован в том, чтобы мы платили стипендии студентам, имеющим успехи в учебе. Украине нужны молодые образованные люди. Мы будем инвестировать в образование, и я это подчеркиваю. Это один из важнейших приоритетов работы правительства", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году – до 15%.