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Главная » Страна » Украина не могла участвовать в развитии ракетной программы КНДР, – Климкин

Украина не могла участвовать в развитии ракетной программы КНДР, – Климкин

Украина не могла участвовать в развитии ракетной программы КНДР, – Климкин
Павел Климкин / Фото: twitter.com/pavloklimkin

Глава МИД Украины высказался как квалифицированный аэрофизик

22.08.17 313
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Украина не могла способствовать развитию ракетной программы Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в авторской колонке на сайте The New York Times в ответ на материал этого издания от 14 августа относительно возможных поставок Украиной ракетных технологий в КНДР, передает УНИАН.

"Я был обеспокоен предположениями в вашей статье, что Украина, вероятно, поставляла ракетные технологии Северной Корее. В статье предполагается, что Северная Корея использует двигатель под названием RD-250, затем подтверждается, что RD-250 был разработан в России, а затем происходит переход, что "утечка" технологии произошла из Украины. Но никаких доказательств не было предоставлено, чтобы подтвердить эти предположения", – подчеркнул Климкин.

"Как министр иностранных дел Украины и квалифицированный аэрофизик, хочу сказать, что моя страна не могла заниматься оказанием помощи ракетной программе Северной Кореи", – подчеркнул министр.

Климкин отметил, что производственные мощности для строительства такого типа ракет в Украине были выведены из эксплуатации в 1992 году.

Напомним, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Турчинову вместе с компетентными органами провести расследование в связи с информацией, распространенной New York Times.

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