Украинским туристам дали рекомендации, что делать при терактах и стихийных бедствиях

В связи с высоким уровнем угрозы терактов и стихийных бедствий МИД Украины разработал ряд рекомендаций для граждан, которые планируют путешествие за границу.

Как сообщили в Департаменте консульской службы внешнеполитического ведомства, украинским туристам рекомендуется соблюдать меры безопасности, избегать места массовых скоплений людей, неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в странах пребывания и выполнять все законные требования представителей государственных органов власти, а также рекомендации спасательных служб. Кроме того, необходимо отслеживать сообщения местных правоохранительных органов.

Гражданам Украины также рекомендуется проявлять осторожность и повышенную бдительность, избегать мест проведения протестных акций, массовых собраний и митингов.

В случае попадания в зону стихийного бедствия, целесообразно придерживаться требований и рекомендаций спасательных служб и правоохранительных органов.

Рекомендации по действиям населения в чрезвычайных ситуациях размещены на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Иностранные серверы по чрезвычайным ситуациям и ссылки на веб-страницы спасательных служб стран мира размещены здесь .

В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью, украинцы должны незамедлительно сообщить об этом местные правоохранительные органы, спасательные службы, а также позвонить на "горячую линию" посольства или консульства страны пребывания или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, названа самая непопулярная среди туристов страна мира.