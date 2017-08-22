Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украинским туристам дали рекомендации, что делать при терактах и стихийных бедствиях

Украинским туристам дали рекомендации, что делать при терактах и стихийных бедствиях

Украинским туристам дали рекомендации, что делать при терактах и стихийных бедствиях
Фото из открытых источников

Необходимо отслеживать сообщения местных правоохранительных органов

22.08.17 322
100

В связи с высоким уровнем угрозы терактов и стихийных бедствий МИД Украины разработал ряд рекомендаций для граждан, которые планируют путешествие за границу.

Как сообщили в Департаменте консульской службы внешнеполитического ведомства, украинским туристам рекомендуется соблюдать меры безопасности, избегать места массовых скоплений людей, неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в странах пребывания и выполнять все законные требования представителей государственных органов власти, а также рекомендации спасательных служб. Кроме того, необходимо отслеживать сообщения местных правоохранительных органов.

Гражданам Украины также рекомендуется проявлять осторожность и повышенную бдительность, избегать мест проведения протестных акций, массовых собраний и митингов.

В случае попадания в зону стихийного бедствия, целесообразно придерживаться требований и рекомендаций спасательных служб и правоохранительных органов.

Рекомендации по действиям населения в чрезвычайных ситуациях размещены на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Иностранные серверы по чрезвычайным ситуациям и ссылки на веб-страницы спасательных служб стран мира размещены здесь .

В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью, украинцы должны незамедлительно сообщить об этом местные правоохранительные органы, спасательные службы, а также позвонить на "горячую линию" посольства или консульства страны пребывания или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, названа самая непопулярная среди туристов страна мира.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Трамп назвал Пакистан местом для агентов хаоса и террораНазвана самая непопулярная среди туристов страна мираЛомая головы. 13 самых загадочных уголков мира

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4728
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5395
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2437
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3019
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2533
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2451
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3253
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 15979 / 17585
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 10177 / 11283
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 7272 / 7972
  4. Названа самая непопулярная среди туристов страна мира 4087 / 4576
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2551 / 2835
  6. Сурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон 2406 / 2676
  7. В США наблюдают за полным солнечным затмением 2399 / 2694
  1. Решение по Донбассу уже принято, Россия будет вынуждена вывести войска, – Грымчак 37 / 17585
  2. Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье из материковой Украины, – Джемилев 36 / 11283
  3. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 14 / 7972
  4. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 11 / 2480
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2835
  6. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 7 / 4728
  7. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 7 / 5395
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.