Против "прокурора" Поклонской возбуждено два дела

В отношении бывшего "прокурора Крыма" и действующего депутата Госдумы России Натальи Поклонской возбуждено два уголовных дела

Об этом заявил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов, сообщает РБК-Украина.

"В отношении Поклонской уголовное производство проводится ГПУ. Хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не отправляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения",- сказал Мамедов.

Он напомнил, что в отношении Поклонской возбуждено дело по факту государственной измены, а также за причастность к незаконному запрету крымскотатарского Меджлиса.

Напомним, Генпрокуратура вызвала на допрос Аксенова и Поклонскую.