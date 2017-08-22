В Почаевской лавре покончил с собой военный из АТО

В Тернопольской области на территории Почаевской лавры покончил жизнь самоубийством бывший военный с психическими расстройством.

Об этом сообщает тернопольская полиция.

"21 августа около 6 часов утра в дежурную часть Кременецкого отдела полиции обратился 64-летний житель села Нестерварка Тульчинского района Винницкой области. Он сообщил, что на территории Свято-Успенской лавры покончил жизнь самоубийством его 38-летний сын. По словам отца, сына он привез с надеждой, что он немного успокоится, ведь в последние годы бывший военный имел психические проблемы, о чем есть заключение медиков", - говорится в сообщении.

"В ночь трагедии сын около 4:00 утра вышел из комнаты гостиницы. Отец пошел его искать, но никак не мог найти. Вскоре охранники лавры услышали крик со смотровой галереи, а через несколько минут во двор упало тело", - отмечается в сообщении.

Тело погибшего направлено в морг для проведения вскрытия.

Напомним, за убийство трех американских солдат иорданец получил пожизненное заключение.