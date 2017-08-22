Климкин анонсировал телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки"

В Министерстве иностранных дел Украины анонсировали предстоящий телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия), который должен состояться уже в ближайшее время.
Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.
"Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора в обсуждении вопросов безопасности и освобождении заложников", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в "нормандском формате".
Напомним, Макрон и Меркель считают недопустимыми заявления о создании "Малороссии".