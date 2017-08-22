Донбасс - вызов не только для Украины, это риски для всей Европы, - Волкер

По словам спецпредставителя Госдепа, в войне на востоке Украины уже погибли более 10 тысяч человек и миллионы были вынуждены уехать из своих домов

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, находясь в Вильнюсе, впервые прокомментировал вчерашнюю встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Об этом сообщает "Страна".

После встречи с Волкером министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в Twitter, что "трансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению российской агрессии против Украины".

В свою очередь Волкер заявил: "Мы собрались здесь, когда на европейском континенте продолжаются боевые действия. Отсюда это меньше двух часов самолетом. Такого здесь вообще не должно было произойти. А сейчас мы должны делать все, чтобы остановить страдания людей".

По его словам, в войне на востоке Украины "уже погибли более 10 тысяч человек и миллионы были вынуждены уехать из своих домов".

"Это вызов не только для Украины, это - риски для всей Европы", - подчеркнул он.

Напомним, Климкин анонсировал телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата".