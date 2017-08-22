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25 лет назад Украина стала правопреемницей УНР

25 лет назад Украина стала правопреемницей УНР
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22 августа 1992 года президент УНР в изгнании передал полномочия руководству молодого украинского государства

22.08.17 54
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В этот день, 25 лет тому назад, последний президент Украинской народной республики в изгнании - Николай Плавьюк передал клейноды УНР и грамоты о правопреемстве первому президенту Украины Леониду Кравчуку.

22 августа 1992 года президент Украинской народной республики в изгнании Николай Плавьюк на торжественном заседании Верховной Рады по поводу первой годовщины независимости Украины сложил полномочия Государственного центра УНР и провозгласил молодое украинское государство правопреемником УНР. Слагая полномочия, Николай Плавьюк исполнял постановление Трудового конгресса УНР 1919 года, которое было подписано председателем Директории Симоном Петлюрой, где говорилось о прекращении деятельности ГЦ УНР в случае провозглашения независимости Украинского государства, пишет "Укринформ".

24 августа 1992 года в Мариинском дворце делегация ГЦ УНР передала украинской власти Грамоту о прекращении деятельности и Заявление о правопреемстве Украины от УНР, клейноды гетмана Мазепы и другие государственные атрибуты Республики.

Следует напомнить, 22 января 1918 года Центральная Рада своим IV Универсалом провозгласила Украинскую народную республику самостоятельным, независимым, свободным государством украинского народа. 9 февраля 1918 года в Бересте был заключен договор между УНР с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой, в соответствии с которым УНР была признана независимым государством. После поражения украинского освободительного движения, по результатам Рижского договора 1921 года, территория УНР была аннексирована Польшей и Советской Россией.

12 ноября 1920 года председатель Директории Симон Петлюра утвердил принятый Советом министров УНР "Закон о временном Верховном Управлении и порядке законодательства в Украинской народной республике". Данным законом устанавливались правила избрания главы государства на случай его смерти или добровольной отставки, а также подчеркивалось, что закон действует до момента создания нового парламента независимого Украинского государства. После смерти Симона Петлюры в мае 1926 года его обязанности исполнял глава правительства УНР Андрей Ливицкий. Было решено отменить решение об образовании Совета республики и создать Государственный центр УНР в изгнании. Со временем организации Центра начали создаваться во многих европейских столицах, его представители вели активные переговоры с иностранными правительствами, уверяя их, что именно УНР, а не УССР, представляет преемственность идеи государственной независимости Украины.

В 1948 году Государственный центр УНР был реформирован: введен институт президента УНР, вице-президента, Украинской национальной рады (парламента) и правительства. Последним президентом УНР в изгнании в 1989-1992 годах был Николай Плавьюк. На торжественном заседании Верховной Рады 22 августа 1992 года он подчеркнул: "Государственный Центр Украинской народной республики в изгнании действовал непрерывно с 1920 года за рубежом. Как легитимный представитель и защитник интересов украинского народа, ГЦ УНР в изгнании сохранил на долгие годы посольства и миссии УНР в столицах благосклонных к Украине государств, на форуме Лиги Наций, а позднее почти во всех важных странах мира действовали представительства ГЦ УНР, которые проделали огромную дипломатическую, политическую и информационную работу... С большой радостью и сатисфакцией мы приняли вашу победу, победу народа Украины в 1991 году. Ибо именно она лучше всего свидетельствует о том, что 70 лет деятельности Государственного центра УНР в изгнании были необходимы Украине!".

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