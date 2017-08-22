Полицейские столицы получили информацию о киеявлянине, который занимается сбытом наркотиков. Договорившись с ним о сделке, наркодилера задержали "на горячем".
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
"В доме киевлянина при обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет "SCHMEISER" с патронами, снаряженными резиновыми пулями, разрешение на который закончилось в 2015 году, и патроны различных калибров", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сухогруз с украинской командой перевозил 18 тонн гашиша
Стоимость наркотиков по розничным ценам черного рынка составляет около 3 миллионов гривен.
Напомним, повар из Сургута получил 17 лет за провоз гашиша на Бали.