С 1 октября ЕС обнулит пошлины на ввоз украинской обуви

Отечественные производители обуви смогут нарастить экспорт в страны ЕС примерно на 20%, но первые результаты сможем увидеть только через год

Украинские производители обуви получат преференции от Евросоюза. Пошлины на экспорт части украинской обуви будут отменены предварительно с 1 октября.

Об этом сообщила замминистра экономики – торговый представитель Украины Наталия Микольская в интервью Liga.net.

"Ожидается, что соответствующее решение будет официально опубликовано в конце сентября 2017 года", - заявила она, уточнив, что льготы будут действовать в течение трех лет.

По ее словам, производители обуви смогут нарастить экспорт в страны ЕС примерно на 20%, но первые результаты сможем увидеть только через год.

Нулевые пошлины на экспорт обуви в страны ЕС предусматривались в Соглашении об Ассоциации со странами ЕС, которое вступило в силу 1 января 2015 года. Но в итоговом документе появилась норма, что эти льготы вступают в силу только через пять лет после вступления в силу соглашения.

Обувным производителям необходимо было получить сертификат Евро-1. Он должен подтвердить, что продукция, которая экспортируется из Украины, выпускается исключительно на местных фабриках. Комплектующие можно завозить из любой страны мира.

17 июля Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.