Вышка в Луганской области обеспечит трансляцию на оккупированную территорию 11 украинских телеканалов

Во вторник, 22 августа, в Бахмутовке Луганской области сдали в эксплуатацию новую радиотелевизионную передающую станцию, которая обеспечит трансляцию украинских каналов и радиостанций на временно оккупированной РФ территории региона.
В церемонии открытия принял участие и президент Украины Петр Порошенко.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество русскоязычных изданий в Украине уменьшилось
"Открытие телебашни в Бахмутовке - это шаг к восстановлению единства Луганщины и всей Украины. Новая радиотелевизионная передающая станция обеспечит трансляцию 11 украинских теле- и 4 радиоканалов на нашу временно оккупированную российским агрессором территорию", - написал он у себя в Facebook.
Напомним, совладельцами телеканала Еспресо стали Яценюк и жена Авакова.