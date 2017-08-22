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Главная » Страна » Россия реализует новый метод гибридной войны против Украины
Ситуация в Донбассе

Россия реализует новый метод гибридной войны против Украины

Россия реализует новый метод гибридной войны против Украины
Фото: пресс-центр АТО

Уже сгорело 19 домов

22.08.17 256
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Боевики начали применять новую тактику боевых действий в Донбассе – уничтожаются земли вокруг наблюдательных постов украинской армии, а также жилые дома и посевы путем умышленных поджогов.

Таким образом, считают в штабе АТО, Россия реализует новый метод гибридной войны против Украины.

Поджоги применяются в так называемой серой зоне, около линии разграничения с оккупированными российско-террористическими войсками.

Боевики трассирующими пулями, или осветительными минами "пытаются поджечь поля перед нашими ВОПамы. Причем после возгорания по наблюдательным пунктам Вооруженных Сил Украины начинают "работать" снайперские пары и ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия",  - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО .

Так, по состоянию на утро 22 августа в поселке Жованка, после умышленного поджога сгорело 19 домов из частного сектора.

Продолжаются пожары в населенном пункте Пески, в котором после обстрелов с использованием артиллерийского вооружения калибрами 150, 122, 120 миллиметров, танков и БМП-1 уже сгорело около полусотни домов.

Также продолжаются умышленные поджоги и в других населенных пунктов.

Напомним, вышка в Луганской области обеспечит трансляцию на оккупированную территорию 11 украинских телеканалов.

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