МАУ хочет запустить авиарейсы в Дели и Торонто

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует открытие дальнемагистральных рейсов в Дели (Индия) и Торонто (Канада) с 1 сентября 2017 года.
Соответствующее заявление перевозчика 28 августа рассмотрит на заседании Государственная авиационная служба Украины, о чем говорится в повестке дня ведомства.
Как сообщается на сайте Госавиаслужбы, ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует начать выполнять полеты по дальнемагистральным маршрутам: Киев - Дели (Республика Индия) - Киев (частота рейсов: 4 в неделю, срок действия права: с 01.09.2017 г. на неограниченный срок), Киев - Торонто (Канада) - Киев (частота рейсов: 3 в неделю, срок действия права: с 01.09.2017 г. на неограниченный срок).
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Как ранее заявлял глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг, авиаперевозчик рассматривает возможности открытия полетов в Шанхай, Торонто, Пекин, Нью-Йорк, Бангкок.