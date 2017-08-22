Турчинов: Ложь о поставках украинских двигателей в КНДР придумали российские спецслужбы

Украинская разведка установила факт распространения Россией ложных сведений о поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею. Об этом говорится в докладе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, опубликованном на сайте СНБО.

"По информации нашей разведки, в начале июня 2017 года российская сторона в инициативном порядке распространила среди отдельных представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, позиционный материал о том, что северокорейская ракета разработана с помощью украинских специалистов", - говорится в документе.

По словам Турчинова, поскольку у российских спецслужб есть связи с экспертами и журналистами разных стран, в данном случае они использовали для дискредитации Украины американского эксперта Майкла Еллемана, семья которого имеет очень тесные отношения с ключевыми должностными лицами российских спецслужб.

"Еллеман был цинично использован российскими спецслужбами как одно из многих звеньев предварительно настроенной РФ системы распространения провокационной информации", - говорится в заявлении.

Секретарь СНБО сообщил, что для нейтрализации негативных последствий вышеупомянутой публикации в New York Times Украина подготовила рекомендации соответствующим государственным органам.

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"Рабочая группа по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания New York Times, считает журналистский материал от 14 августа 2017 элементом информационного прикрытия и отвлечения внимания мирового сообщества от предполагаемого участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ", - отмечается в сообщении.

Турчинов подчеркнул, что рабочая группа единогласно пришла к выводу, который полностью опровергает причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет Северной Кореи.

Напомним, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Турчинову вместе с компетентными органами провести расследование в связи с информацией, распространенной New York Times.