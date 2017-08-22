Россия хочет и дальше продолжать поставлять уголь в Украину

Россия ежегодно экспортирует в Украину около 10 млн тонн угля и рассчитывает сохранить такой объем поставок. Об этом заявил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, комментируя первую отгрузку в Украину угля из США, передает Прайм.

"Я не думаю, что это окажется существенным фактором для нас по одной простой причине – мы в Украину поставляем в основном коксующийся уголь для металлургических предприятий. Сейчас они испытывают некий энергетический голод, поскольку объявили блокаду на поставки этого угля. То есть они компенсируют эти поставки поставками из других стран. Поэтому (из США - ред.) это поставка в основном энергетического угля, а мы из РФ никогда этот уголь, по существу, не поставляли", – заявил замглавы российского Минэнерго.

Российский чиновник добавил, что поставки угля из РФ в Украину регулируются контрактами между частными компаниями.

"У нас никаких ограничений нет поставок угля из РФ в Украину. Мы, конечно, заинтересованы в сохранении объемов этих поставок, они у нас ежегодно составляют около 10 млн тонн", – отметил Янковский.

Напомним, 21 августа американская компания XCoal Energy and Resources в рамках соглашения с Центрэнерго отправила в Украину первую партию угля весом в 62 тонны.