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Главная » Страна » Суд продлил Гужве меру пресечения

Суд продлил Гужве меру пресечения

Суд продлил Гужве меру пресечения
Игорь Гужва / Фото из открытых источников

На 30 дней

22.08.17 124
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Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве на 30 дней. Об этом Гужва написал в Facebook.

"Итак, суд продлил мне меру пресечения (не выезжать из Киева). Правда не на 60 дней, как просила прокуратура, а на 30", - сообщил руководитель "Страна.ua".

Гужва также отметил, что во время суда были обнародованы документы, которые якобы разрушают версию следствия о вымогательстве им денег за неразмещение материала.

"Самое главное - протокол осмотра телефона, где есть моя переписка с Филипковским (предполагаемый сообщник Гужвы, - ред.), из которой понятно, что я отказался брать предложенные мне деньги", - написал журналист.

Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.

Главред "Страна.ua", в свою очередь,  заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

4 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО

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