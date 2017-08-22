Причастным к пыткам грозит до 10 лет тюрьмы

Во время отработки информации о возможных репрессиях, которые прошли после жестокого убийства арестантом работницы Одесского СИЗО, областная прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными и начала расследование по факту превышения служебных полномочий. Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"В ходе дальнейшего следствия установлено вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения", - говорится в сообщении.

В связи с этим, прокуратура изменила правовую квалификацию на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.

В ходе проверки установлено избирательное отношение работников учреждения к некоторым заключенным, предоставление им преференций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве на Днепропетровщине

"После убийства сотрудника СИЗО обыски и "наведение порядков" проводилось не во всех камерах и даже не во всех корпусах. К некоторым местам содержания заключенных вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований", - отметила Сарган.

Наряду с этим документация, которую изучили следователи прокуратуры, говорит о проведении обысков и необходимых мер во всех камерах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога.

Напомним, 17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры Одесской области, арестант практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда и заманил жертву.