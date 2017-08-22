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Эксперты предупреждают об опасности новой масштабной кибератаки
Фото: activistpost.com

Эксперты предупреждают об опасности новой масштабной кибератаки

По всей стране фиксируются массовые фишинг-рассылки, которые могут стать началом новой волны интернет-вируса

22.08.17 629
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В Украине может начаться новая волна кибератак, спровоцированная массовыми фишинг-рассылками с вредоносными кодами. Об этом сообщил в Facebook основатель телекоммуникационной компании Datagroup и председатель наблюдательного совета предприятия Octava Capital Александр Кардаков.

"В течение последних двух часов нам поступают сообщения о массовых почтовых рассылках, содержащих вредоносный код, как правило, в одном из архивных форматов: ARJ, ZIP, 7-ZIP и др. Утром наша система защиты электронной почты перехватила подобные сообщения со вложением 7-ZIP , маскирующихся под вложенные счета. Содержание сейчас анализируется, но уже ясно, что оно содержит активную часть, которая пытается установить интернет-соединение", - говорится в сообщении.

Кардаков рекомендовал всем пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, удалять все письма с архивными вложениями с незнакомых и непроверенных адресов, не открывая их. Пользователям MS Outlook и MS Exchange он советует открывать файлы непосредственно в приложениях MS Office и обязательно пользоваться средствами предварительного просмотра содержимого файла.

R&D-директор компании "ИТ-Интегратор" Владимир Кург также написал в Facebook о возможной атаке.

"От наших партнеров примерно с 10:30 приходят сообщения о фишинг-рассылке с вложениями в 7zip. Примерно в это время приехало и к нам, содержание тела - просьба посмотреть счета во вложении, перехвачено на внешнем шлюзе", - отмечает он.

Напомним, 27 июня украинские компании и госучреждения подверглись массированной кибератаке. Тысячи компьютеров поразил вирус mbr locker 256, который именует себя Petya.А. Он блокирует доступ к файлам на компьютере, шифрует их и требует выкуп в размере 300 долларов на адрес Bitcoin-кошелька за их расшифровку.

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