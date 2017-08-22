За годы независимости в Украине погибли 1177 правоохранителей

С начала АТО отдали свои жизни 131 полицейский, 199 нацгвардейцев и 67 пограничников

При исполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины погибли 1177 правоохранителей. Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев во время возложения цветов к Мемориалу погибшим сотрудникам органов внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД.

"Вдумайтесь в эту цифру. Это кровавый вклад в развитие нашего государства. Борьба с преступностью — круглосуточная, ежедневная, постоянная. И полицейские прилагают максимум усилий, чтобы она была эффективной", - заявил глава Нацполиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой добавил, что количество погибших правоохранителей выросло в ходе проведения антитеррористической операции.

"С 2014 года погиб 131 работник полиции, 199 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 67 пограничников, 21 сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Безусловно, это большая потеря для семей, для МВД, для всего государства. Поэтому наша задача сегодня — помнить их подвиг", - подчеркнул он.

Напомним, Национальная полиция с начала 2017 года зафиксировала в Украине 12 попыток продать детей, из них 4 попытки продать младенцев.