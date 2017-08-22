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<span class="label red">Фото</span> В центре Киева разместили военную технику
Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Фото В центре Киева разместили военную технику

Выставка "Мощь непокоренных" будет работать до 27 августа

22.08.17 369
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В центре Киева размещают военную технику и вооружение, которые продемонстрируют в рамках выставки "Мощь непокоренных", приуроченной к 26-годовщине провозглашения независимости Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Всего в центре Киева от улицы Институтской до Европейской площади разместят 70 единиц военной техники и вооружения. В частности, уже можно увидеть танки, БТРы, пушки, реактивные системы, боевые, санитарные и медицинские машины, грузовики, мотоциклы, снегоходы, легковые автомобили Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Официальное открытие выставки с участием президента Украины Петра Порошенко состоится 23 августа. Она будет работать до 27 августа.

На выставке, в частности, представят новейший модернизированный танк Т-72АМТ, который совместно с военными АТО модернизировали на столичном бронетанковом заводе. Харьковские конструкторы покажут отечественную разработку РСЗО "Верба", что может стать на замену известных "Градов". Центром внимания среди бронетанковой техники станет один из самых мощных и самых защищенных танков мира - отечественная боевая машина "Оплот".

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