Резонансное ДТП на Львовщине: следствие установило, что за рулем был не охранник Дыминского

Во вторник, 22 августа, следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулём автомобиля "Mercedes" был точно не 43 летний охранник владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в Facebook.

Также он сообщил, что в понедельник утром Дыминскому была официально вручена повестка на допрос, и он был предупреждён, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю.

Кроме того, в 14 00 Генеральная прокуратура, определила подследственность расследования дела о возможной причастности Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

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"Через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока ещё имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолёте из Львова в Женев", - сообщил Геращенко.

Напомним, 18 августа во Львовской области в ДТП столкнулись Mercedes S 65 и Opel Astra, в результате чего погибла 31-летняя женщина. На месте ДТП оказался владелец ФК "Карпаты" и совладелец телеканала ZIK Петр Дыминский. Вину за аварию взял на себя его охранник.